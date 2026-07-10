Украина заинтересована в сотрудничестве с Mitsubishi по производству ракет Patriot, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi, которая занимается лицензионным производством ракет Patriot.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в четверг, 9 июля, сообщает 24 Канал.

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Будет ли Украина сотрудничать с Mitsubishi?

У Владимира Зеленского спросили, планирует ли Украина координировать действия с Японией или компанией Mitsubishi по лицензионному производству ракет Patriot.

Президент в ответ заявил, что Mitsubishi действительно демонстрирует очень высокий уровень производства ракет Patriot. По его словам, это один из лучших примеров того, как после получения американской лицензии можно развернуть собственное производство антибаллистических ракет.

Мы бы хотели видеть их в Украине, безусловно, с удовольствием. Хотели бы обменяться опытом, но это зависит от желания японской стороны. Мы очень уважаем Японию, их технологии, их развитие,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина готова делиться собственными наработками, ведь у стран есть много направлений для совместной работы.

Напомним, в последнее время Украина столкнулась с большим дефицитом ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, из-за чего стало сложнее противодействовать вражеским баллистическим ракетам.

На фоне очередной массированной атаки министр обороны Михаил Федоров обратился к партнерам с просьбой временно выделить Украине PAC-3 со своих складов, а впоследствии заменить их за счет будущих поставок из Украины.

9 июля Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина получит новую партию ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время, по его словам, этого все равно будет недостаточно.