Украина готова встречаться для переговоров, – Зеленский прокомментировал заявление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "наконец задумались" об окончании войны и это хороший знак. По его словам, Украина готова встречаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

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Что Зеленский сказал о заявлениях Путина

Владимир Зеленский прокомментировал заявления Путина, которые глава Кремля сделал в ночь на 11 мая.

Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны.

– написал президент.

Глава государства подчеркнул, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

По словам Зеленского, нет смысла продлевать убийства даже на день.

Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться,

– подытожил он.

На слова Путина отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтентант Андрей Коваленко. Он заявил, что Россия должна согласиться на то, чего постоянно пытается избежать – то есть полное прекращение огня.

Напомним, во время своего выступления ночью 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а датой начала переговоров – 15 мая.