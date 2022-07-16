Как Украина готовила прорыв Мариуполя: защитник раскрыл подробности невероятной спецоперации

Украинские вертолеты, несмотря на риск быть сбитыми, поставляли на "Азовсталь" боеприпасы, еду и медикаменты. В оккупированный врагом город доставляли и бойцов.

О том, какой была подготовка к секретной операции – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал один из защитников, который добровольцем улетел в блокадный город, а уже оттуда был эвакуирован с ранением.

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Секретная операция в Мариуполе на вертолете

Украинские пилоты несколько раз заходили на более чем сотню километров вглубь контролируемого врагом воздушного пространства. Ветеран полка "Азов", российский доброволец и боец ​​ССО "Азов" Киев – Коловрат (позывной "Барсик") рассказал, что желающих поехать на деблокаду Мариуполя было достаточно много. Все они записались в списки.

За три недели до поездки в Мариуполь их собрал командир и сообщил, что есть возможность отправиться на помощь героическим защитникам. Сначала предполагалось, что это будет наземная операция – прорыв из Запорожской области.

Нам объяснили, что операция достаточно рискованная, потому что у нас минимум техники и минимум людей. И идут только добровольцы. Соответственно, прорвать кольцо – это довольно тяжело,

– рассказал мужчина.

Ветеран полка "Азов", боец ​​ССО "Азов" Киев – Коловрат, позывной "Барсик" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

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По словам "Барсика", собирали как можно больше добровольцев. После двух с половиной недель затишья их снова собрал командир батальона. Он сообщил, что эта операция не получится, но есть возможность еще более рискованно попасть в Мариуполь – забросить бойцов в самое окружение.

Сказали подумать хорошо, потому что это "билет в один конец", потому что обратно нас забрать не смогут. Разве только после того как разорвут кольцо. После этого снова подали список людей. В 12 ночи нас собрали в зале. Там нас было 70 человек,

– добавил он.

Полет в Мариуполь на вертолетах / Фото из личного архива бойца Коловрата

На секретную операцию отбирали бойцов с хорошей физической подготовкой и у кого был военный опыт. В результате набралось 33 добровольца на первый рейс, который должен был начаться в 5 часов утра. На сборы было 5 – 6 часов. С собой сказали обязательно взять гражданскую одежду.

Защитники сначала добрались до города Днепр, где им уже сообщили, что добираться до Мариуполя они будут вертолетами на низких высотах. Вместе с ними летели профессиональные пилоты. По словам Коловрата, они тоже были добровольцами.

На карте защитникам показали, что делать, если вдруг вертолет упадет. Уже в 3 утра защитники выстроились на аэродроме в городе Днепр, пересчитались, загрузили вертолеты и вылетели.

Лететь пришлось и над временно захваченной территорией. Затем удалось зайти на "Азовсталь", где воины высадились, загрузили раненых в вертолеты и те улетели.

Помощь защитникам Мариуполя: что известно

Защитники Мариуполя в сверхсложных условиях боролись с российскими захватчиками. Основной рубеж держался на "Азовстали", и до конца туда летали украинские пилоты на помощь.

Из "Азовстали" в начале мая удалось вывезти гражданских. А уже 16 мая из комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя. Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни.

Защитников увезли на временно оккупированные территории Донецкой области. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов.

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