Конкретной даты не было, – в ОП рассказали о подготовке Украины к войне

Украина заранее готовилась к войне с россией. Но никто не ожидал столь масштабного вторжения. Европейцы вообще говорили, что будет просто эскалация на Донбассе.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, одновременно шли достаточно разные данные от разведок. Американская не сообщала о конкретных сценариях войны, а европейцы вообще не верили в полномасштабное вторжение. Одновременно шли разные данные, и конкретной даты нападения не было.

Украинская разведка фиксировала большую концентрацию живой силы и военной техники оккупантов вблизи границ. Они на протяжении полутора лет концентрировались, проводили учения, отходили, снова приходили и т.д.

Украина была готова к определенному типу войны

Подоляк подчеркивает, что Украина готовилась к возможному вторжению со стороны россии. Военные заранее рассредоточивали склады боеприпасов; удалось запустить ТрО и несколько увеличить оборонный заказ. Конечно, не все успели, но подготовиться к такой полномасштабной войне невозможно.

У нас параллельно и в декабре, и в январе, и в феврале шли свои учения. Мы были готовы к определенному виду войны. Но в таком виде… Если враг поднимает стратегическую авиацию из Каспия и практически одновременно бьет по 16 областным центрам, то это нонсенс. Подготовиться к такому невозможно, – отметил Подоляк.

Ни американская, ни европейская разведки не ожидали, что россия будет вести столь людоедскую войну.

Почему четко не сказали, что будет война

По словам Подоляка, разговоры о возможном нападении россии на Украину начались еще летом 2021 года после встречи Путина и Байдена. Однако никакой конкретной даты не было. В ноябре-декабре глава ГУР Кирилл Буданов и другие представители правительства регулярно говорили, что существует вероятность нападения.

Если бы на протяжении всего этого времени власти постоянно отмечали, что точно будет война с уничтоженными областными центрами, вторжением по разным направлениям, массовыми убийствами, то Украина была бы серьезно ослаблена на момент полномасштабного вторжения. Люди не вкладывали бы сюда деньги, не хотели бы здесь жить и постепенно уезжали.

Он подчеркнул, что Украина готовилась к войне. Однако такого масштаба вторжения было трудно ожидать.

"Украина была готова к войне. Мы не ожидали такого масштаба вторжения. Этого не ожидали ни в США, а европейцы вообще считали, что такого не будет. Мы не успели доработать с ТрО, произвести переоснащение армии, серьезно увеличить государственные закупки на оборону. Это тактические ошибки, но ключевое – уже 175-й день войны. И у нас есть все шансы ее выиграть", – отметил Михаил Подоляк.