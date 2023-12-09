Украина готовит бригады к новому контрнаступлению, – Кулеба
9 декабря 2023, 09:08Читати новину українською
Источник:The Wall Street Journal
Вооруженные Силы Украины ведут активную подготовку бригад для новых операций по контрнаступлению и обороне.
Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций", – сказал Кулеба.
Министр также заявил, что любая пауза на фронте сейчас даст России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украине не удалось добиться быстрых результатов в ходе контрнаступления. По словам главы государства, мы не получили всего необходимого оружия от союзников, ограничения в размере военной силы препятствовали быстрому продвижению.
- В то же время Украина не планирует сдаваться. До конца 2023 года Украина еще планирует добиться успехов на фронте. Для этого, отметил президент, уже существует план по конкретным городам и направлениям.
- Также Washington Post писал, что еще в начале наступательной операции Украины все пошло не по плану, поэтому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику всей операции.