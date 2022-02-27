Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации вреда окружающей среде

Против России в Международный суд пойдет не один иск, а по меньшей мере два. В Министерстве экологии готовят иск для компенсации вреда, который захватчики нанесли окружающей среде.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец. По его словам, Россия полностью отплатит за содеянное.

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Руслан Стрелец заявил, что только взрыв нефтебазы в Васильковцах обойдется оккупантам в 810 миллиардов гривен. Однако захватчики совершили и ряд других экологических преступлений. Сейчас в правительстве подсчитывают сумму убытков.

Оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде и все преступления против нашего государства,

– заявил Стрелец.

Но вместе с тем Стрелец отметил, что сейчас для жизни и здоровья украинцев экологическая ситуация безопасная.

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