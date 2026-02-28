Нет сомнений, – авиаэксперт предположил, когда будет готова украинская баллистика FP-9
- Компания Fire Point успешно провела испытания баллистической ракеты FP-7, серийное производство которой планируется на 2026 год, а также разрабатывает улучшенную ракету FP-9.
- Эксперт Константин Криволап спрогнозировал, когда появится FP-9, учитывая процессы подготовки и испытаний.
В компании Fire Point сообщили, что прошли испытания новой баллистической ракеты FP-7, которую могут изготавливать серийно в 2026 году. Однако производитель разрабатывает новую ракету FP-9 с улучшенными характеристиками.
Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, когда можно ожидать появления ракети FP-9. Также Владимир Зеленский отметил, что после того, как россияне уничтожили одну производственную линию ракет "Фламинго", ее релокировали и возобновили изготовление оружия.
Смотрите также В Defense Express назвали 4 феноменальные моменты в ударе "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Почему FP-9 появится позже, чем FP-7?
Криволап отметил, что, судя по тому, как развивается производство ракет, оформление всей необходимой документации, проведение испытаний, то вполне ожидаемым была новость об окончании испытания ракет FP-7, которая имеет дальность поражения в 200 километров. Вскоре эта ракета должна появиться в наших войсках.
Стоит знать. Дальность поражения ракеты FP-9 составляет до 855 километров. Она имеет скорость 2200 метров в секунду, а ее боевая часть составляет 800 килограммов. Также FP-9 способна подниматься на высоту до 70 километров.
"FP-9 – более сложная ракета, она появится чуть позже. Судя по процессам подготовки, проведения испытаний, подтверждения принятия на вооружение, думаю, что эта ракета появится примерно в сентябре или октябре 2026 года, плюс – минус месяц. Однако то, что FP-9 появится, уже ни у кого нет сомнений", – предположил Константин Криволап.
Авиационный эксперт напомнил, что были сомнения относительно ракеты FP-5 "Фламинго", которая якобы может летать только рядом с "Нептуном", но сейчас очевидно, что все те люди, которые говорили, что Fire Point – это полный бред, теперь расхваливают, какая замечательная ракета "Фламинго" и как блестяще она действует.
Что известно о ракетах, что разрабатывает компания Fire Point?
Fire Point продемонстрировала 27 февраля, что провела испытания баллистической ракеты FP-7. Эта ракета имеет дальность поражения до 200 километров и боевую часть 150 килограммов. Ее максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду, а точность имеет погрешность в 14 метров.
Также 20 февраля ракета FP-5 "Фламинго" поразила предприятие российского военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии. Накануне совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман продемонстрировал видео запуска украинских ракет.
Как сообщили в Defence Express, удар ракеты "Фламинго" по Воткинскому заводу, где изготавливают баллистические ракеты, мог стать мировым рекордом по дальности полета боевого пуска крылатой ракеты. "Фламинго" удалось преодолеть расстояние по прямой – более 1300 километров, но общая пройденная дистанция могла достигать 1600 – 1650 километров или даже больше.