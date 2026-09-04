Географию ответа определили, – Зеленский анонсировал ответ на российские удары

В пятницу, 4 сентября, российский дрон атаковал главное здание СБУ в Киеве. Служба безопасности Украины подготовила план активных действий в ответ на систематические российские обстрелы.

Об этом сообщил глава государства.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский рассказал, что глава СБУ Александр Поклад представил расширенный доклад о подготовке симметричных мер в ответ на вражеский террор. Силы безопасности уже разработали соответствующий план действий.

По словам главы государства, украинская сторона разработала четкие шаги для противодействия агрессору на его же территории.

География ответа определена. Время будет выбрано так, чтобы был результат,

– подчеркнул президент.

Отметим, что днём 4 сентября Россия атаковала центр Киева. Очевидцы сообщают, что около 15:30 раздался взрыв, после чего возле Золотых Ворот начал подниматься густой дым.

БПЛА повредил центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице. Президент Украины подчеркнул, что беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ.

В Службе безопасности отметили, что поврежденное в результате удара здание обязательно восстановят. Также сотрудники спецслужб пообещали, что Россия получит ответ на этот удар.