Про це повідомив глава держави у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський розповів, що очільник СБУ Олександр Поклад представив розширену доповідь щодо підготовки симетричних заходів у відповідь на ворожий терор. Сили безпеки вже розробили відповідний план дій.

За словами глави держави, українська сторона розробила чіткі кроки для протидії агресору на його ж території.

Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат,

– наголосив президент.

Зазначимо, що вдень 4 вересня Росія атакувала центр Києва. Очевидці кажуть, що близько 15:30 пролунав вибух, після чого біля Золотих Воріт почав здійматися густий дим.

БпЛА пошкодив центральну будівлю Служби безпеки України на Володимирській. Президент України підкреслив, що безпілотник був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ.