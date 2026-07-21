Украина готовится к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил беседу с Евгением Хмарой, Павлом Палисой и командирами армейских корпусов. В ходе беседы обсуждались первоочередные потребности фронта, защита приграничных направлений и видение командирами деталей стратегии обороны.

Среди прочего прозвучал доклад о подготовке Украины к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Почему Украина должна готовиться к различным событиям в Черниговской и Киевской областях?

По словам президента, такой вывод можно сделать, учитывая информацию разведки. Кроме того, россияне постоянно ищут дополнительные способы затягивания и расширения войны.

"Обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. Определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы", – добавил Зеленский.