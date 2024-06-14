В ОП рассказали о планах по второму Саммиту мира: при каких условиях возможно участие России

Украина уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира. Он будет проведен по результатам первого.

В частности, известно, будет ли Россия среди участников Саммита. Детали об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Мы говорим о том, что этот саммит – инаугурационный. А на втором саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами", – сообщил заместитель председателя ОП.

По его словам, определенное количество стран уже выразили желание принять такой саммит у себя.

На этом Саммите мира мы будем говорить уже с результатами первого саммита и с результатами разработанной дорожной карты, каким образом говорить о мире в Украине. Украина будет со своими партнерами говорить об этом,

– уточнил Жовква.

Чиновник также отметил, что не исключаются "определенные форматы" участия России.

Мы не исключаем этого – если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия,

– рассказал заместитель руководителя ОП.

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