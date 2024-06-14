В ОП рассказали о планах по второму Саммиту мира: при каких условиях возможно участие России
Украина уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира. Он будет проведен по результатам первого.
В частности, известно, будет ли Россия среди участников Саммита. Детали об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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У Зеленского анонсировали второй Саммит мира
"Мы говорим о том, что этот саммит – инаугурационный. А на втором саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами", – сообщил заместитель председателя ОП.
По его словам, определенное количество стран уже выразили желание принять такой саммит у себя.
На этом Саммите мира мы будем говорить уже с результатами первого саммита и с результатами разработанной дорожной карты, каким образом говорить о мире в Украине. Украина будет со своими партнерами говорить об этом,
– уточнил Жовква.
Чиновник также отметил, что не исключаются "определенные форматы" участия России.
Мы не исключаем этого – если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия,
– рассказал заместитель руководителя ОП.
Глобальный саммит мира в Швейцарии: главное
- Глобальный Саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток.
- Отметим, что президент Украины неоднократно подчеркивал, что Саммит мира будет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для нашей страны согласно Уставу ООН и нормам международного права.
- Вечером 14 июня Зеленский сообщил о своем прибытии в Швейцарию на Глобальный саммит мира.
- По словам украинского гаранта, в Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций.