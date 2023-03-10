Украина хочет гарантий безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс, – Зеленский

Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает гарантии безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс. Также президент хочет видеть от Североатлантического союза шаги на встречу.

Во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин зеленский заявил, что ожидает во время саммита в Вильнюсе увидеть другие шаги, кроме того статуса, который Украина имеет сейчас в отношении НАТО. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский ожидает от НАТО гарантий безопасности

Президент подчеркнул, что Украина благодарит все государства НАТО, которые поддерживают ее на поле боя. Тем не менее нам нужны стратегические гарантии безопасности еще до вступления в Альянс.

Зеленский признался, что на Вильнюсском саммите хотел бы видеть "какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО".

На этом пути нам необходимы гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы гарантировать соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих шагов навстречу со стороны государства НАТО к Украине, к этим гарантиям безопасности мы и ожидаем на Вильнюсском саммите,

– сказал Владимир Зеленский.

Украина начала уверенное движение в НАТО

30 сентября 2020 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. Это произошло в день, когда в Москве диктатор Путин "присоединял" к России 4 украинских области (с тех пор значительная часть этих территорий уже деоккупирована).

Владимир Зеленский считает, что сроки присоединения к Альянсу зависят не от Украины. Киев максимально поддерживает этот геополитический курс и показывает это на поле боя.

Большинство стран-партнеров хотят видеть Украину в Альянсе. Ведь опыт, который имеют украинские военные, не имеют ни одни военные мира.

В настоящее время против вступления Украины в Альянс открыто выступает только Венгрия. Орбан подыгрывает Кремлю и повторяет российские тезисы о том, что это втянет Европу в войну.