Украина будет просить у Европы ещё больше денег, чтобы Россия "горела сильнее": Politico назвало сумму

Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить за собой текущее преимущество на поле боя и усилить удары по военным объектам на территории России, усилив давление на Москву.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского собеседника в оборонном ведомстве и лиц, осведомленных о ходе переговоров.

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Какая помощь нужна Украине?

По информации собеседников, Украина планирует озвучить запрос на дополнительные 20 миллиардов долларов во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн», которое, как ожидается, состоится уже 19 июня.

Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование,

– говорит украинский источник.

Вероятно, вопрос дополнительного финансирования уже обсуждали во время встреч украинских чиновников с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. В частности, его поднимал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Согласно обнародованной информации, для привлечения необходимых средств Киев в настоящее время рассчитывает получить от каждой страны-партнера ориентировочно от 2 до 6 миллиардов долларов в виде финансовой помощи или даже кредитов.

Помимо вышеупомянутого, Politico пишет, что поддержка Украины также станет одной из ключевых тем саммита НАТО, который состоится в июле в Анкаре. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

На что будут направлены средства?

В случае получения финансирования Украина планирует направить выделенные средства на укрепление собственной противовоздушной обороны, закупку беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойного вооружения.

Более того, по данным издания, часть средств будет использована для прямых закупок продукции украинских оборонных предприятий, а также для увеличения финансирования по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Окно возможностей имеет свойство закрываться. Россия действует быстро и внедряет инновации. И если мы дадим ей время на очередную адаптацию, то можем потерять единственный настоящий шанс закончить эту войну путем реальных переговоров. А если Россия создаст собственные ударные дроны среднего радиуса действия, это станет для нас катастрофой,

– считает собеседник.

Отмечается, что запрашиваемые 20 миллиардов долларов должны дополнить украинский оборонный бюджет, который в этом году составляет около 85 миллиардов евро. В настоящее время Украина направляет на оборону ориентировочно 40% своего ВВП.

Партнеры уже пообещали предоставить Киеву 38 миллиардов долларов помощи. Дополнительное финансирование позволит приблизиться к целевому показателю в 60 миллиардов долларов поддержки, который ранее озвучил генсек НАТО Марк Рютте.

Кстати, недавно комитет Сената США по вопросам вооруженных сил проголосовал за продление помощи Украине. Подобным решением Конгресс в очередной раз пытается противостоять сокращению поддержки Киева со стороны президента Дональда Трампа.