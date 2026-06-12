Про це повідомляє Politico з посиланням на українського співрозмовника в оборонному відомстві та осіб, обізнаних з перебігом переговорів.

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Яка допомога потрібна Україні?

За інформацією співрозмовників, Україна планує озвучити запит на додаткові 20 мільярдів доларів під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яке, як очікується, відбудеться вже 19 червня.

Усі бачать, що Росія палає, і ми хочемо, щоб вона палала ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування,

– каже українське джерело.

Імовірно, питання додаткового фінансування вже обговорювали під час зустрічей українських урядовців із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади. Зокрема, його порушував міністр оборони України Михайло Федоров.

Згідно з оприлюдненою інформацією, для залучення необхідних коштів Київ наразі розраховує отримати від кожної країни-партнера орієнтовно від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді фінансової допомоги або ж навіть кредитів.

Крім вищезгаданого, Politico пише, що підтримка України також стане однією з ключових тем саміту НАТО, який відбудеться в липні в Анкарі. Очікується, що участь у заході візьме український президент Володимир Зеленський.

На що спрямують кошти?

У разі отримання фінансування Україна планує спрямувати надані кошти на посилення власної протиповітряної оборони, закупівлю безпілотників, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та далекобійного озброєння.

Ба більше, за даними видання, частину коштів використають для прямих закупівель продукції українських оборонних підприємств, а також збільшення фінансування за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Вікно можливостей має властивість зачинятися. Росія діє швидко та впроваджує інновації. І якщо ми дамо їй час на чергову адаптацію, то можемо втратити єдиний справжній шанс закінчити цю війну шляхом реальних переговорів. А якщо Росія створить власні ударні дрони середнього радіуса дії, це стане для нас катастрофою,

– вважає співрозмовник.

Зазначається, що запитувані 20 мільярдів доларів мають доповнити український оборонних бюджет, який цього року становить близько 85 мільярдів євро. Наразі Україна спрямовує на оборону орієнтовно 40% свого ВВП.

Партнери вже пообіцяли надати Києву 38 мільярдів доларів допомоги. Додаткове фінансування дозволить наблизитися до цільового показника у 60 мільярдів доларів підтримки, який раніше озвучив генсек НАТО Марк Рютте.

До речі, нещодавно комітет Сенату США з питань ЗС проголосував за продовження допомоги Україні. Подібним рішенням Конгрес вкотре намагається протистояти скороченню підтримки Києва з боку президента Дональда Трампа.