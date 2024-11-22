Украина хочет получить THAAD или модернизацией Patriot в связи с атакой России новой ракетой

Россия 21 ноября атаковала Днепр новым видом ракеты. Поэтому Украина нуждается в специфических установках противовоздушной обороны, чтобы защититься от этих нападений.

Работа над получением американской системы THAAD или модернизацией Patriot в связи с атакой России новым экспериментальным типом ракеты уже началась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина" и источники издания в Генеральном штабе ВСУ.

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Россия хочет запугать украинцев

Собеседник отметил, что количество этих новых экспериментальных ракет очень лимитировано. Кроме этого, он очертил цель России. в Генштабе считают, что цель России – запугать украинцев.

По всем характеристикам – и по высоте, и по скорости – они превосходят обычные ракеты,

– объяснили в Генштабе.

По словам собеседника, сейчас продолжаются переговоры с американской стороной о предоставлении соответствующих систем, ведь Украина не имеет такого вооружения.

Рассматривают два варианта сбивания указанных ракет: либо модернизировать Patriot, или получить соответствующие системы THAAD.