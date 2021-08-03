Чтобы проводить ежегодно: Украина хочет "припарковать" Крымскую платформу в рамках ООН
Источник:УНН
Саммит Крымской платформы Украина не сможет проводить ежегодно. Именно поэтому сейчас размышляют над тем, чтобы "припарковать" ее где-то. Один из вариантов – в рамках Организации Объединенных Наций.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она отметила, что президент очень хочет, чтобы формат Крымской платформы был ежегодным.
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Однако нет ресурсов для того, чтобы ежегодно организовывать мероприятие такого масштаба.
Мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре. Будем думать над форматами,
– заявила заместитель министра.
Джапаров: МИД будет оперировать платформой
Джапарова отметила, что именно на Министерство иностранных дел положили задачу – дальнейшее оперирование Крымской платформы, ее международного элемента.
По словам заместителя, уже можно увидеть результаты Крымской платформы:
- принятие стратегии;
- принятие закона о коренных народах;
- отмена совместной экономической зоны;
- запуск фронт-офиса под Офисом постоянного представителя президента Украины в Крыму.
Есть очень много таких задач. Я на самом деле очень рада, мне кажется, что это тот момент, когда количество переходит в качество,
– добавила она.
Финансирование платформы
В то же время Джапарова не сказала, каков объем ресурсов, потраченных на проведение саммита. Министерство впоследствии все подсчитает.
"Финансирование всех мероприятий будет идти через Министерство культуры и информационной политики. Мы сейчас в процессе запуска всех возможных процедур", – заверила Джапарова.
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Также она добавила, что важно, чтобы человек, который приехал на саммит, не просто послушал, но и прожил определенные вещи. Это хотят реализовать через язык культуры, художественных, интерактивных вещей.
"В "Парковом" будет концентрат таких мероприятий, которые мы готовим с нашими партнерами", – подытожила она.
Коротко о Крымской платформе
- Создание Крымской платформы еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Цель – консолидация сил касательно деоккупации Крыма.
- Уже 23 августа 2021 года проведут первый саммит. Известно, что Евросоюз представит Жозеп Боррель, а США – министр транспорта Питер Буттиджедж.