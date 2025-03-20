Украина хочет подготовить списки объектов, по которым не будет иметь права бить Россия, – Зеленский

Во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсуждал вопросы безопасности энергетики и гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина хочет подготовить список объектов, по которым России запретят наносить удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Zoom-брифинга с журналистами, который транслировали в эфире телемарафона.

Важно Прекращение огня, Курская операция и ЗАЭС: основные заявления Зеленского после звонка с Трампом

Украина хочет подготовить список запрещенных целей для России

Журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, как будет происходить наблюдение за нарушением прекращения огня со стороны России, ведь агрессор, очевидно, прибегнет к таким шагам, и как будет реагировать Украина на такие удары.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что не знает деталей разговора Трампа с Путиным, а если бы присутствовал на ней – то смог бы объяснить некоторые детали. В то же время во время своего разговора с американским лидером он отметил, что обсуждал вопрос запрета нанести удары по энергетическим и гражданским объектам. Более того, Украина хочет подготовить список целей, по которым России будет запрещено бить.

Желательно, чтобы мы подготовили списки объектов или форматов, против которых, как мы видим, не может быть применено дальнобойное оружие России, потому что мы считаем, что эти объекты входят в список объектов энергетической инфраструктуры и другой гражданской,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский гарант добавил, что сделать это будет не так сложно, ведь Украина знает все объекты, которые относятся к такой инфраструктуре и которые атакует Россия.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп интересовался Запорожской АЭС во время телефонного разговора. По его словам, обсуждался вопрос восстановления ЗАЭС, которое находится под временной оккупацией, и возможность модернизации при участии США.