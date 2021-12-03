Украина хочет стать хабом Бюро ОБСЕ по правам человека, – Кулеба

Дмитрий Кулеба предложил, чтобы Украина стала региональным хабом для деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности речь идет о сфере защиты прав человека и укрепления гражданского общества.

Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время встречи с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Это случилось в рамках визита в Стокгольм.

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Кулеба предложил создать в Украине хаб ОБСЕ

Глава Министерства внутренних дел заявил, что в Украине очень сильное гражданское общество.

Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы,

– пояснил министр.

Кулеба предложил Бюро рассмотреть возможность проведения в Украине мероприятий, которые бы предоставили площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.

Именно поэтому Кулеба вспомнил, что среди приоритетов Украины будут и в дальнейшем вопросы:

обеспечения прав и основополагающих свобод человека;

верховенства права;

толерантности и недискриминации;

а также продолжения развития демократических институтов.

Также министр пояснил, что важно осуществлять в том числе и дистанционный мониторинг в сфере прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Коротко о последних заявлениях Дмитрия Кулебы

Глава МИД рассказал, что в Стокгольме на 28 Министерском заседании глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ провели и отдельное мероприятие по Крымской платформе. Оно называлось "Крымская платформа: Движение вперед" и было призвано презентовать следующие шаги в рамках Крымской платформы.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет войти в НАТО, когда столицы трех стран-членов Альянса изменят свой взгляд на отношения с Киевом. В то же время дипломат отказался сказать, о ком именно говорится.

Также глава МИД рассказал, что сейчас дипломаты разных стран мира обсуждают вопрос введения санкций против России. В том числе и для сдерживания России от агрессии против Украины.

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