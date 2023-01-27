Украина хочет вернуть из России 800 пленных, но не в рамках обмена
Источник:"Радио Свобода"
Украинская сторона планирует вернуть домой 800 тяжелораненых людей. Однако не в рамках обмена. Процедура называется репатриация.
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказал о встрече с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.
Раньше Лубинец договорился с Москальковой: в Украине внедряют новый инструмент поиска пропавших
Хотят провести репатриацию
Лубинец рассказал, единственный момент, о котором говорили с Москальковой по поводу военнопленных – это вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих с обеих сторон.
Речь идет о процедуре под названием репатриация. Она четко прописана в статье 10 Женевской конвенции.
Это не обмен
Репатриация означает возвращение раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий. Это не обмен, ведь нет привязки к количеству.
- По словам Лубинца, озвучивали цифры. В России, по его данным, находится 800 тяжелораненых бойцов ВСУ.
- На территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии.
Какие вопросы обсуждали с Москальковой
Лубинец рассказал, что обсуждали гуманитарные проблемы гражданских. Он отметил, что 20 тысяч гражданских украинцев задержаны в России. У Украины вообще нет информации, где они находятся, в каком состоянии.
Также говорили о детях, вывезенных на территорию России.