Украина и Евросоюз подписали соглашение по безопасности

Украина и Европейский Союз в четверг, 27 июня, подписали соглашение о безопасности. Это произошло на полях Саммита лидеров стран ЕС.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности

Соглашение подписал президент Владимир Зеленский, который прибыл с визитом в Брюссель. Со стороны ЕС соглашение по безопасности с Украиной подписали глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предварительный текст документа содержал в себе 2 основных раздела по безопасности гарантий, каждый из которых насчитывает 9 пунктов, в частности:

поддержку в 50 миллиардов евро, заложенные в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; 5 миллиардов – на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов России.

Отметим, что первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и тому подобном.

Во втором разделе говорится о "будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе", разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки России и тому подобном.

Также отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем. В частности, говорится о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.

Заметим, что ранее Зеленский сообщил, что в Брюсселе планируется подписание сразу 3 соглашений по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри.

К слову, Украина подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности с двумя странами. Речь идет о Литве и Эстонии.

Так, от Украины договор подписал Владимир Зеленский. Со своей стороны соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.