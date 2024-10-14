Пример для других государств: Украина поможет Франции создать центр для операторов дронов

Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов беспилотников. Такое сотрудничество станет шагом в обмене опытом в сфере дронов.

Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Украина и Франция усиливают сотрудничество

Отмечается, что во Франции Умеров провел встречу с европейскими лидерами, в частности с французским президентом Эммануэлем Макроном и ознакомился с подготовкой украинской бригады.

Франция не только учит, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением. Это пример, который должны перенять и другие партнеры. Во время встречи с президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА,

– пояснил министр.

Он также добавил, украинские защитники получат больше оружия, ведь Великобритания готова поставить артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые существенно усилят возможности ВСУ на фронте.

"Еще один важный вопрос – замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд", – резюмировал Умеров.