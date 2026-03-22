Только не ракеты: экс-сотрудник СБУ предположил, что арабские страны могут предоставить Украине
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что страны Персидского залива не предоставят Украине ракеты к ЗРК Patriot, но могут другим способом сотрудничать с нашей страной.
- Украина может обучать военных из стран Персидского залива сбивать иранские дроны и использовать радары, но полной защиты это не гарантирует.
Эскалация на Ближнем Востоке значительно усложнила процесс предоставления военной помощи Украине. В то же время Киев уже помогает странам Персидского залива сбивать иранские дроны, летящие на их критически важные объекты. Вопрос в том, какую поддержку могут оказать эти государства Украине в ответ.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украина со 100% вероятностью не получит от стран Ближнего Востока ракеты к ЗРК Patriot, ведь они позарез нужны им самим. Однако он предположил, какое сотрудничество Украины с этими государствами будет обоюдно выгодно обеим сторонам.
Какое сотрудничество между Украиной и странам Персидского залива является сейчас реальным?
Ступак отметил, если ракеты необходимы странам Персидского залива для того, чтобы сбивать иранскую баллистику, и они не предоставят их сейчас Украине, то деньги – это то, что они могут с нами разделить.
Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провозглашал о создании Совета мира. Те страны, которые хотели войти в его состав, должны были отдать миллиард долларов. Страны Персидского залива готовы были выложить эти деньги. А сейчас, если эти деньги еще не перечислены в Совет мира, они могут пойти, по словам экс-сотрудника СБУ, на военное производство в Украине.
Наша страна имеет соответствующие линии производства, экспертизу. Однако нам не хватает финансов. А в странах Персидского залива нет ни экспертизы, ни производственных возможностей, но есть деньги. И на этом можем сойтись. Страны Ближнего Востока могут инвестировать в украинские военные предприятия,
– объяснил Иван Ступак.
Эти инвестиции могут быть 50 на 50 или 60 на 40 – в зависимости от межгосударственных договоренностей. Украина, продолжил он, увеличит в разы в течение нескольких недель производства, например, дронов. Часть из общего количества останется для Сил обороны, остальные – будет направляться на Ближний Восток.
Стоит знать. Украина отправила своих специалистов в страны Ближнего Востока, в частности в Катар. Однако между Киевом и Дохой возникло недоразумение, ведь Киев за то, что украинские специалисты защищают страну от иранских дронов, хочет получить от Дохи 12 французских самолетов Mirage 2000-5, которые уже не используются катарской стороной. Пока компромисс не найден.
Кроме того, Украина, добавил экс-сотрудник СБУ, будет обучать военных из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, ставить сенсоры, радары, чтобы все это оборудование связать в единый большой софт. И благодаря этому эти страны будут значительно защищенными.
Однако важно помнить, как заметил Ступак, что все эти меры не обеспечат 100% защиту. Украина может дать определенную гарантию, но ни одна система не может дать полную безопасность.
Какую поддержку Украина оказывает странам Ближнего Востока?
Киев направил около 200 специалистов арабские страны для того, чтобы они поддержали местные воздушные силы в сбивании иранских дронов.
Ранее Украина получила запросы от 11 стран о поставках им украинских дронов-перехватчиков. Сейчас, по словам Владимира Зеленского, украинские специалисты сотрудничают с 5 государствами, предоставляя экспертную поддержку и помогая создавать системы защиты.
По данным BBC, в одной из стран Ближнего Востока украинские специалисты приняли участие в успешном перехвате иранских дронов.
Президент Украины отмечал, что наша страна заинтересована именно в обмене беспилотников на ракеты для систем Patriot, которые Киеву критически необходимы.