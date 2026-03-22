Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украина со 100% вероятностью не получит от стран Ближнего Востока ракеты к ЗРК Patriot, ведь они позарез нужны им самим. Однако он предположил, какое сотрудничество Украины с этими государствами будет обоюдно выгодно обеим сторонам.

Важно Помогают уничтожать "Шахеды": Зеленский рассказал, как работают специалисты на Ближнем Востоке

Какое сотрудничество между Украиной и странам Персидского залива является сейчас реальным?

Ступак отметил, если ракеты необходимы странам Персидского залива для того, чтобы сбивать иранскую баллистику, и они не предоставят их сейчас Украине, то деньги – это то, что они могут с нами разделить.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провозглашал о создании Совета мира. Те страны, которые хотели войти в его состав, должны были отдать миллиард долларов. Страны Персидского залива готовы были выложить эти деньги. А сейчас, если эти деньги еще не перечислены в Совет мира, они могут пойти, по словам экс-сотрудника СБУ, на военное производство в Украине.

Наша страна имеет соответствующие линии производства, экспертизу. Однако нам не хватает финансов. А в странах Персидского залива нет ни экспертизы, ни производственных возможностей, но есть деньги. И на этом можем сойтись. Страны Ближнего Востока могут инвестировать в украинские военные предприятия,

– объяснил Иван Ступак.

Эти инвестиции могут быть 50 на 50 или 60 на 40 – в зависимости от межгосударственных договоренностей. Украина, продолжил он, увеличит в разы в течение нескольких недель производства, например, дронов. Часть из общего количества останется для Сил обороны, остальные – будет направляться на Ближний Восток.

Стоит знать. Украина отправила своих специалистов в страны Ближнего Востока, в частности в Катар. Однако между Киевом и Дохой возникло недоразумение, ведь Киев за то, что украинские специалисты защищают страну от иранских дронов, хочет получить от Дохи 12 французских самолетов Mirage 2000-5, которые уже не используются катарской стороной. Пока компромисс не найден.

Кроме того, Украина, добавил экс-сотрудник СБУ, будет обучать военных из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, ставить сенсоры, радары, чтобы все это оборудование связать в единый большой софт. И благодаря этому эти страны будут значительно защищенными.

Однако важно помнить, как заметил Ступак, что все эти меры не обеспечат 100% защиту. Украина может дать определенную гарантию, но ни одна система не может дать полную безопасность.

Какую поддержку Украина оказывает странам Ближнего Востока?