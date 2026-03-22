Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив у розмові з 24 Каналом, що Україна зі 100% імовірністю не отримає від країн Близького Сходу ракети до ЗРК Patriot, адже вони конче потрібні їм самим. Однак він припустив, яке співробітництво України з цими державами буде обопільно вигідно обидвом сторонам.

Важливо Допомагають знищувати "Шахеди": Зеленський розповів, як працюють фахівці на Близькому Сході

Яка співпраця між Україною та країнам Перської затоки є нині реальною?

Ступак наголосив, якщо ракети необхідні країнам Перської затоки для того, щоб збивати іранську балістику, і вони не нададуть їх зараз Україні, то гроші – це те, що вони можуть з нами розділити.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проголошував про створення Ради миру. Ті країни, які хотіли увійти до її складу, мали віддати мільярд доларів. Країни Перської затоки готові були викласти ці гроші. А зараз, якщо ці гроші ще не перераховані у Раду миру, вони можуть піти, за словами ексспівробітника СБУ, на військове виробництво в Україні.

Наша країна має відповідні лінії виробництва, експертизу. Однак нам бракує фінансів. А в країнах Перської затоки немає ані експертизи, ані виробних спроможностей, але є гроші. І на цьому можемо зійтись. Країни Близького Сходу можуть інвестувати в українські воєнні підприємства,

– пояснив Іван Ступак.

Ці інвестиції можуть бути 50 на 50 чи 60 на 40 – залежно від для міждержавних домовленостей. Україна, продовжив він, збільшить у рази впродовж декількох тижнів виробництва, наприклад, дронів. Частина із загальної кількості залишиться для Сил оборони, решта – прямуватиме на Близький Схід.

Варто знати. Україна відправила своїх фахівців у країни Близького Сходу, зокрема до Катару. Однак між Києвом та Дохою виникло непорозуміння, адже Київ за те, що українські спеціалісти захищають країну від іранських дронів, хоче отримати від Дохи 12 французьких літаків Mirage 2000-5, які вже не використовуються катарською стороною. Наразі компромісу не знайдено.

Крім того, Україна, додав ексспівробітник СБУ, навчатиме військових з країн Перської затоки збивати іранські дрони, ставити сенсори, радари, щоб все це обладнання зв'язати в єдиний великий софт. І завдяки цьому ці країни будуть значно захищеними.

Проте важливо пам'ятати, як зауважив Ступак, що всі ці заходи не забезпечать 100% захист. Україна може дати певну гарантію, але жодна система не може дати цілковиту безпеку.

Яку підтримку Україна надає країнам Близького Сходу?