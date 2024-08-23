Украина и Индия договорились усилить оборонное сотрудничество

Премьер-министр Индии посетил Украину с дипломатическим визитом. Во время этого визита заключили определенные договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о продолжении сотрудничества в оборонном комплексе.

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Индийские компании привлекут к восстановлению

Зеленский и Моди договорились провести в ближайшее время второе заседание Совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству в Индии.

Также удалось достичь договоренностей по привлечению индийских компаний к восстановлению и восстановлению Украины "приемлемым способом". Также Украина и Индия будут изучать возможность взаимного открытия филиалов высших учебных заведений для удовлетворения образовательных потребностей граждан обеих стран.

Моди пригласил Зеленского в Индию. Кроме этого, он заявил о готовности способствовать скорейшему возвращению мира.

Моди прибыл в Киев 23 августа впервые с момента обретения Украиной независимости.

В рамках визита премьер-министра Индии и в Украину были согласованы договоренности о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.