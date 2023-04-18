Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна
Источник:Министерство экономики Украины
Украина и Польша достигли согласия по вопросу транзита украинского зерна. Речь идет о его перевозке через Польшу.
В Министерстве экономики Украины рассказали, когда зерно снова начнут перевозить. Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила об итогах переговоров, состоявшихся в Варшаве.
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О чем договорились Украина и Польша
Юлия Свириденко заявила, что Украина относится к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша к нашим.
По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего (2023 – 24 Канал) года,
– заявила министр экономики Украины.
По словам Свириденко, украинское правительство ожидает официальной коммуникации от Польши, чтобы согласовать технические аспекты перевозки зерна через соседнюю страну.
Что этому предшествовало
- Буквально 15 апреля Польша запретила ввозить в их страну украинское зерно и другое продовольствие. Речь шла о сахаре, сухих кормах, льне и конопле, семенах, молоке и молочных продуктах, некоторых видах мяса, включая говядину, баранину, свинину, яйца, мед, вино и многие другие продукты.
- Это было связано с тем, что украинское зерно ввозится без пошлины. Часть продовольствия оставалась в Польше и создавала проблемы для местных фермеров. В частности, обесценилась их продукция.
- Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Киев и Варшава остаются близкими партнерами и друзьями, однако защита интересов собственных граждан – на первом месте.
- Специалист Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал, что решение Польши основывалось на трех основных факторах. Подробнее о них – читайте здесь.