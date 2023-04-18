Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Украина и Польша достигли согласия по вопросу транзита украинского зерна. Речь идет о его перевозке через Польшу.

В Министерстве экономики Украины рассказали, когда зерно снова начнут перевозить. Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила об итогах переговоров, состоявшихся в Варшаве.

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О чем договорились Украина и Польша

Юлия Свириденко заявила, что Украина относится к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша к нашим.

По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего (2023 – 24 Канал) года,

– заявила министр экономики Украины.

По словам Свириденко, украинское правительство ожидает официальной коммуникации от Польши, чтобы согласовать технические аспекты перевозки зерна через соседнюю страну.

Что этому предшествовало