24 февраля, 13:42
Украина и США на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, – Стефанишина
Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых. Последние переговоры прошли конструктивно, отмечает вице-премьер Стефанишина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы... Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее,
– отмечает Стефанишина.