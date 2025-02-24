Украина и США на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, – Стефанишина

Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых. Последние переговоры прошли конструктивно, отмечает вице-премьер Стефанишина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы... Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее,

– отмечает Стефанишина.