"На него не действуют натовские ограничения": какой дрон производит Украина вместе с Турцией

Турецкая компания Baykar и Украина подписали новое соглашение по изготовлению дронов. Поскольку украинская сторона привлечена к разработке этих беспилотников, они смогут выполнять боевые задачи не только на линии фронта, но и наносить удары в России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что дрон имеет очень качественный украинский двигатель. Более того, беспилотник может поднимать достаточно тяжелый груз.

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Какой дрон производит Украина вместе с Турцией

Военный эксперт рассказал, что этот дрон является достаточно тяжелым и имеет украинский двигатель АИ-25ТЛ. Этот двигатель является очень качественным, он работать часами.

По словам Свитана, дрон уже изготовили, он совершил несколько полетов. Беспилотник будет выполнять боевые задачи на фронте.

Он поднимает в воздух до полутора тонн боевой нагрузки, что является достаточно серьезным признаком. Это несколько ракет или несколько авиационных бомб,

– отметил военный эксперт.

Самое главное, что дрон будет летать не только над Украиной, но и над Россией, ведь беспилотник – это разработка, в которой участвует Украина. Здесь уже не будут действовать ограничения НАТО по использованию оружия для ударов в глубь страны-агрессора.

Он (дрон – 24 Канал) точно долетит и до Урала. Мы имеем очень хорошую разработку. По такой схеме нужно масштабировать все наше производство и входить в кооперацию с различными странами,

– отметил Свитан.

Он также добавил, что изготовление таких беспилотников поможет Украине не только во время войны. После ее окончания наша страна сможет их продавать, что поможет поднять экономику.

Интересно! Генеральный директор компании Халюк Байрактар рассказал, что турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода в Украине в августе 2025 года, там планируют производить Bayraktar TB2 и TB3. Завод будет способен производить около 120 беспилотников в год.

К слову, Украина в 2024 году увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Инвестиции в дроновую индустрию выросли до 50 миллионов долларов в 2024 году.