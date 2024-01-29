"Внесем окончательную ясность": Украина и Венгрия "отмотали тему" нацменьшинств и урегулируют вопрос

После встречи с Петером Сийярто в Ужгороде 29 января прошел брифинг. Украинскую сторону представляли Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. О чем заявили Кулеба и Сийярто – читайте на 24 Канале.

Глава Офиса президента сообщил, что Украина и Венгрия готовят встречу между Зеленским и Орбаном. Пока не известно, когда она состоится, но это должно произойти в ближайшее время. В диалоге заинтересованы обе стороны.

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Как Украина и Венгрия урегулируют вопросы нацменьшинств

Дмитрий Кулеба сказал, что о правах национальных меньшинств во время встречи говорили больше всего.

Эта история очень давняя, мы отмотали ее до начала и сошлись на том, что мы хотим этот вопрос урегулировать,

– сообщил он.

При этом министр подчеркнул: если раньше в вопросе нацменьшинств двигались в контексте решения о членстве Украины в ЕС, то "теперь хотим иметь эту дискуссию на двустороннем уровне для того, чтобы окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех нацменьшинств".

Украина попросила Венгрию предоставить список вопросов, "которые есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств". Список Украина уже получила. Он насчитывает 11 пунктов, требующих разъяснения, уточнения или дополнительного решения, по мнению венгров.

Теперь создадут специальную комиссию, которая будет работать под эгидой двух МИД. Через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств те вопросы, которые нуждаются в решении.

По словам Дмитрия Кулебы, это внесет окончательную ясность в отношения двух стран по вопросу нацменьшинств.

О чем просит Венгрия в 11 пунктах

Мы говорили о тех вопросах, которые в последние годы были достаточно трудными и открытыми. В последнее время у нас были недобрососедские отношения. С 2015 года в Украине принимали такие законодательные акты, которые уменьшали права венгерского национального меньшинства. (...) Мы просим вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Я хочу подчеркнуть: Венгрия не просит ничего больше, чем то, что было до 2015-го,

– высказался Сийярто.

Также венгерский министр поделился несколькими из тех 11 пунктов, которые передала его страна. Венгрия хотела бы восстановить статус национальной школы, вернуть возможность сдавать аттестат зрелости на венгерском и использовать венгерский в области высшего образования, культуры и общественной жизни.

"Мы прибыли сюда, чтобы возобновить добрососедские отношения. Перед нами долгий путь, но мы с венгерской стороны готовы проделать эту работу. На Закарпатье венгры и украинцы живут в мире", – подытожил Сийярто.

"Заберем Закарпатье, если Украина упадет"

Ранее мы писали о резкой реакции Дмитрия Кулебы на заявление ультраправого венгерского политика. Что сказал министр иностранных дел Украины – читайте здесь.