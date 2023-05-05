Резников о том, как "Москва" пошла ко дну: некоторые нюансы помогут потопить другие корабли

Алексей Резников рассказал, что Украина готовит еще несколько сюрпризов для россиян в Черном море. Наши защитники планируют потопить еще несколько больших вражеских кораблей.

Вспоминая затопление "Москвы" во время интервью с Дмитрием Комаровым, Алексей Резников рассказал, что у Украины есть в кармане еще несколько "козырей".

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Украина может потопить еще несколько кораблей врага

Россияне были убеждены, что расстояние, на котором они держали крейсер "Москва" в Черном море, недостижимо для Украины. Однако наш "Нептун" достал и утопил флагман российского флота.

В предыдущий раз, когда это произошло, это было 100 лет назад – японцы утопили флагман российского флота. А теперь украинцы потопили флагман российского флота,

– заметил Резников.

Он добавил, что есть некоторые технические нюансы, которые до сих пор не раскрывает адмирал Алексей Неижпапа.

Мы не можем этого делать, потому что мы это держим в кармане, чтобы потопить еще несколько кораблей. Затем после победы мы еще это расскажем,

– сказал Резников.

Как потопление "Москвы" повлияло на ход войны

Украина отогнала российские корабли как можно дальше – снизился уровень угроз с акватории Черного моря;

Это нанесло удар по морально-психологическому состоянию врага;

Успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Снабжение этих ракет помогло освободить остров Змеиный, благодаря чему заработал зерновой коридор.

13 апреля 2022 Украина потопила флагман Черноморского флота России "Москва". Это изменило ход войны.