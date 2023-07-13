Украина имеет наибольшую поддержку за все годы независимости, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 13 июля традиционно обратился к украинцам. Президент сообщил хорошие новости.

Украинский лидер поблагодарил украинских защитников и защитниц. Он подчеркнул, что Украина имеет наибольшее уважение и поддержку за все годы независимости.

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Этими днями в Вильнюсе, на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, на всех встречах Украина имела и имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что уважение всегда происходит от смелости. Сейчас Украина – в центре внимания мировых партнеров, а не Россия, как это было десятилетиями раньше. Когда Украина поставит точку в войне проигрышем России, уважение и внимание Украины зафиксируют навсегда. Сейчас за это борются украинские герои. Зеленский поблагодарил их.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Президент провел ряд совещаний

Зеленский рассказал, что в течение дня провел совещания с Василием Малюком – главой СБУ, Кириллом Будановым – главой ГУР, Александром Литвиненко – главой Службы внешней разведки. Президент подчеркнул, что очень внимательно анализируют ситуацию: говорится о войне и внутренней безопасности.

Кроме того, Зеленский провел совещание с международниками. Президент анонсировал, что уже начали готовиться к следующему саммиту НАТО. Он состоится уже в Вашингтоне.

"Сейчас на саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами. Очень хорошая встреча была у нас с Президентом Байденом, с его командой: министр обороны Остин, советник по нацбезопасности Салливан", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что формат Совета Украина – НАТО должен работать содержательно. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что есть новые договоренности по оружию, технике, авиации. Пока их конкретизируют. Кроме того, обсудили подготовку к Крымской платформе.

"Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран", – добавил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что говорится о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.