Український лідер подякував українським захисникам та захисницям. Він наголосив, що Україна має найбільшу повагу та підтримку за всі роки незалежності.

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Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що повага завжди є похідною від сміливості. Наразі Україна – в центрі уваги світових партнерів, а не Росія, як це було десятиліттями раніше. Коли Україна поставить крапку у війні програшем Росії, повагу та увагу до України зафіксують назавжди. Зараз це здобувають українські герої. Зеленський подякував їм.

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Президент провів низку нарад

Зеленський розповів, що упродовж дня провів наради з Василем Малюком – главою СБУ, Кирилом Будановим – очільником ГУР, Олександром Литвиненком – головою Служби зовнішньої розвідки. Президент наголосив, що дуже уважно аналізують ситуацію: мовиться про війну та внутрішню безпеку.

Окрім того, Зеленський провів нараду з міжнародниками. Президент анонсував, що вже почали готуватися до наступного саміту НАТО. Він відбудеться вже у Вашингтоні.

"Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із Президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван", – мовиться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що формат Рада Україна – НАТО має працювати змістовно. Окрім того, Зеленський наголосив, що є нові домовленості щодо зброї, техніки, авіації. Наразі їх конкретизують. Окрім того, обговорили підготовку до Кримської платформи.

"Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн", – додав президент.

Український лідер наголосив, що мовиться про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.