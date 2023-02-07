Украина может бить по территории России: политолог объяснил, почему Данилов сейчас сделал такое заявление

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью намекнул, что у Украины есть оружие, чтобы наносить удары по военным объектам в России. Это заявление может свидетельствовать об эволюции понимания ситуации и риторики на Западе.

Так, мир понял, что Россия поднимает ставки в войне и не готова договариваться. В то же время выставляет условия, которые неприемлемы ни для Украины, ни для цивилизованных стран. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян.

Больше об этом У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России, – Данилов

Почему Данилов сделал такое заявление именно сейчас

За почти год войны мысль о возможности нанесения ударов по военным объектам на территории России на Западе эволюционировала. Сегодня она не воспринимается как нечто неприемлемое, а проходит обычной новостью.

Саакян отметил, что украинские власти ждали пока все ключевые международные игроки – наши партнеры – заявят, что наше государство имеет легитимное право бить по военным объектам на территории России. Что важно, говорится именно об использовании украинского оружия для этого. А уже после этого и наше государство может сделать соответствующее заявление.

Ключевое, почему сейчас зашла об этом речь – у нас есть украинское (оружие – 24 Канал), чтобы дотягиваться туда (до военных объектов в России – 24 Канал), а не оружием наших партнеров,

– объяснил политолог.

Это соответствует и заявлению главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина не будет использовать для ударов по территории России западного вооружения. Впрочем, у нас есть украинское и можем использовать его. В то же время, оружием наших союзников ВСУ будут уничтожать российских оккупантов исключительно на территории нашего государства.

Саакян объяснил, почему Данилов сделал соответствующее заявление именно сейчас: смотрите видео

Украина четко зафиксировала это право

Саакян вспомнил, что недавно даже удары западным вооружением по территории оккупированного Крыма считались чем-то недостижимым. Однако сейчас это изменилось и появились заявления США, что они поддерживают право Украины уничтожать захватчиков на всех своих территориях, включая оккупированные с 2014 года.

"Это также определенный процесс эволюции на Западе. Украинские власти на каждом из этих этапов пытаются зафиксировать его для внутренней медийной среды, а также расставляют определенные важные акценты для западных аудиторий. В этом случае зафиксировали и подчеркнули: "Мы можем бить, но не оружием, которое нам предоставили партнеры", – сказал политолог.

Для ВСУ нет никаких предостережений относительно ударов по России

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное украинское население, нанося удары ракетами и дронами. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких оговорок относительно ответных ударов по территории России нет. Наши защитники могут атаковать военные цели на территории России.

Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы,

– отметил Данилов.

По его словам, если наши защитники будут работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам.