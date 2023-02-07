Так, світ зрозумів, що Росія підіймає ставки у війні та не готова домовлятися. Натомість виставляє умови, які є неприйнятними ні для України, ні для цивілізованих країн. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян.

Більше про це Україна має зброю, яка може знищувати цілі на території Росії, – Данілов

Чому Данілов зробив таку заяву саме зараз

За майже рік війни думка про можливість завдання ударів по військових об'єктах на території Росії на Заході еволюціонувала. Сьогодні вона не сприймається як щось неприйнятне, а проходить звичайною новиною.

Саакян зазначив, що українська влада чекала поки всі ключові міжнародні гравці – наші партнери – заявлять, що наша держава має легітимне право бити по військових об'єктах на теренах Росії. Що важливо, мовиться саме про використання української зброї для цього. А вже після цього й наша держава може зробити відповідну заяву.

Ключове, чому зараз зайшла про це мова – ми маємо українську (зброю – 24 Канал), щоб дотягуватися туди (до військових об'єктів у Росії – 24 Канал), а не зброєю наших партнерів,

– пояснив політолог.

Це відповідає і заяві очільника Міноборони України Олексія Резнікова про те, що Україна не використовуватиме для ударів по території Росії західного озброєння. Утім, ми маємо українське і можемо його застосовувати. Водночас зброєю наших союзників ЗСУ знищуватимуть російських окупантів виключно на території нашої держави.

Саакян пояснив, чому Данілов зробив відповідну заяву саме зараз: дивіться відео

Україна чітко зафіксувала це право

Саакян пригадав, що не так давно навіть удари західним озброєнням по території окупованого Криму вважалися чимось недосяжним. Однак зараз це змінилося та з'явилися заяви США, що вони підтримують право України знищувати загарбників на усіх своїх територіях, включно з окупованими з 2014 року.

"Це також певний процес еволюції на Заході. Українська влада на кожному з цих етапів намагається зафіксувати його для внутрішнього медійного середовища, а також розставляє певні важливі акценти для західних аудиторій. У цьому випадку зафіксували та підкреслили: "Ми можемо бити, але не зброєю, яку нам надали партнери", – сказав політолог.

Для ЗСУ немає жодних застережень щодо ударів по Росії

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне українське населення, завдаючи ударів ракетами та дронами. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що ніяких застережень щодо відповідних ударів по території Росії немає. Наші захисники також можуть атакувати військові цілі на території Росії.

Я не розумію, звідки з'являються дані про те, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни, і ми не знищуємо об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи,

– зазначив Данілов.

За його словами, якщо наші захисники працюватимуть, то це будуть лише військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті.