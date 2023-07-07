Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, от этого выиграет только Россия.
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"Мне кажется, что это российская ИПСО, чтобы оправдать свои потери и уменьшить военную помощь Украине", – сказал Гетьман.
Дальше могут быть разговоры, что в Украине якобы больше артиллерии и живой силы. Тогда западные партнеры будут иметь вопросы относительно медленного продвижения Сил обороны и попытаются склонить Киев к переговорам с Кремлем.
Что этому предшествовало
В издании Bloomberg написали, что после более чем 16 месяцев активной фазы российско-украинской войны изменился баланс тяжелого вооружения на полях сражений. На это указывают новые данные по военной помощи Украине.
В частности, после начала полномасштабного вторжения в Россию танковый парк Украины вырос, а враждебный – сократился вдвое. До 24 февраля 2022 года у Украины было 987 танков, а теперь – 1,5 тысячи. У страны-агрессора было 3,4 тысячи танков, а стало – 1,4 тысячи.
Как изменилось количество вооружения в Украине и России / Фото Oryx
Украина теряет технику
Украинские военные пытаются использовать западную технику очень осторожно, чтобы свести потери к минимуму. Однако это не значит, что их совсем нет.
Во время наступательных действий невозможно не нести потери. В случае Украины говорится об около 10% западной техники.
Танки для Украины: основное
- В ближайшие недели из Германии и Дании должны прибыть танки Leopard 1A5. Немецкие инструкторы помогают в обучении украинских военных.
- До конца 2023 года Украина также должна получить от США танки Abrams. Однако конкретные даты пока не называют.
- Израиль впервые за 40 лет планирует продать свои танки Merkava нескольким странам, однако кому именно – пока неизвестно. Может быть, они окажутся в Украине.