Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, від цього виграє лише Росія.

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"Мені здається, що це російська ІПСО, щоб виправдати свої втрати і зменшити військову допомогу Україні", – сказав Гетьман.

Далі можуть бути розмови, що в Україні нібито більше артилерії та живої сили. Тоді західні партнери матимуть запитання щодо повільного просування Сил оборони й спробують схилити Київ до перемовин з Кремлем.

Що цьому передувало

У виданні Bloomberg написали, що після більш ніж 16 місяців активної фази російсько-української війни змінився баланс важкого озброєння на полях битв. На це вказують нові дані щодо військової допомоги Україні.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії танковий парк України зріс, а ворожий – скоротився вдвічі. До 24 лютого 2022 року Україна мала 987 танків, а тепер – 1,5 тисячі. У країні-агресорки було 3,4 тисячі танків, а стало – 1,4 тисячі.



Як змінилась кількість озброєння в Україні й Росії / Фото Oryx

Україна втрачає техніку

Українські військові намагаються використовувати західну техніку дуже обережно, щоб мінімізувати втрати. Однак це не означає, що їх зовсім немає.

Під час наступальних дій неможливо не зазнавати втрат. У випадку України мовиться про близько 10% західної техніки.

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