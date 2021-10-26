Украина имеет ряд асимметричных шагов, если Россия прекратит поставки газа, – Кулеба

В МИД заверили, если Россия надумает остановить поставки газа в Украину, то у Киева найдется решительный ответ. Сейчас Кремль на такой шаг не пошел.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что если Россия прекратит поставлять голубое топливо на украинскую территорию, то окончательно разрушит свои позиции.

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Кремль может разрушить остатки своей репутации, – Кулеба

На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов,

– заверил Кулеба.

Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал, что "Газпрому" не выгодно поставлять газ через территорию Украины. Глава государства-агрессора убеждает, что альтернативные пути намного дешевле.

Путин неоднократно критиковал украинскую ГТС

Особенно цинично выглядит высказывание Путина о том, что украинская ГТС в таком состоянии, что "может лопнуть". В украинском Минэнерго поспешили возразить и отметили, что слова российского президента – не что иное, как манипуляция.

Проблемы с поставками российского газа уже возникли у Молдовы

Отметим, что ранее проблемы с получением российского газа возникли у Молдовы. Кишинев и Москва не смогли договориться об условиях продления контракта, поэтому Молдова впервые за годы своей независимости не приобрела голубое топливо у России.

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Теперь газ будет поступать в Молдову из Польши через Украину. Правительство провело тендер с участием 7 международных компаний. Среди них победу одержала польская PGNiG.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации, как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов.