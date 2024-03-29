У нас есть свое дальнобойное оружие: интервью с Подоляком о горячей неделе в Крыму

Неделя для россиян в оккупированном Крыму и их черноморского флота выдалась крайне тяжелой. Украина имеет собственное дальнобойное оружие и использует его, именно поэтому события на Юге Украины выглядят так эффектно

Однако для большей эффективности нам надо больше таких ракет. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Также он рассказал, что не так с публикациями западных СМИ об Украине и что сдерживает партнеров в вопросе проигрыша России в войне.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали об усилении мер безопасности в Киеве, а также – что скрывают российские силовики в теракте в "Крокусе". Детали – по ссылке.

Чего не хватает для эффективной работы по Крыму

На выходных была мощная атака на Крым. У нас еще нет F-16, что мы такую мощную атаку устраиваем?

Нет. Когда будут F-16, об этом обязательно надо рассказать, что Украина делает с точки зрения войны и что у нас уже есть те или иные инструменты. Пиар – это главное оружие, как я понимаю, современного мира. Надо много говорить о том, что все очень правильно делаешь.

Но это как раз и о дальнобойности. То есть Украина имеет свои соответствующие инструменты. Да, не в том количестве, как хотелось бы, потому что есть слишком много логистических объектов, которые должны быть уничтожены. Почему? Потому что это о разрыве обеспечения российской армии, коридоров по которым это обеспечение идет; разрыв ресурсных возможностей, мест накопления ресурса.

Разорвать эти склады или НПЗ – это сегодня ключевые элементы войны, потому что без логистики Россия, которая воюет количеством, ничего сделать не сможет. Нужно увеличивать количество этих ресурсов.

Дальнобойность, которая сегодня есть у Украины уже используется и поэтому это выглядит так эффектно на юге страны. Но не хватает главного – масштабирования этого. То есть количества ракет, которые можно было бы использовать. Многое в этой войне можно было бы ускорить, если бы количество было, например, не 10, а 100 или 1000 ракет.

Соответственно все, что происходило бы на Юге Украины или, скажем, в ресурсных местах России, на временно оккупированных или приграничных территориях страны-агрессора – все это выглядело бы совсем иначе. Это провоцировало бы истерику в России, определенные психологические упадки. Оно бы уже начало реализовываться на уровне мигрантов, которые атакуют федеральные центры в России.

Что не так с публикациями об Украине в западных СМИ

В субботу, 23 марта, украинские оборонцы ударили по узлу связи Черноморского флота в Севастополе. Туда попало по меньшей мере три ракеты. Горячо было и на нефтебазе возле Гвардейского.

Издание The Economist пишет, что следующие 5 – 8 месяцев могут стать решающими в войне в Украине. В течение ближайших нескольких месяцев российская оккупационная армия может усилить свое наступление. В то же время Украина столкнулась с проблемами с оружием, мобилизацией и строительством оборонительных сооружений. Как мы смотрим на следующие 5 – 8 месяцев?

Почему The Economist не ставит вопрос немножко иначе – почему Украина, которая ведет войну с Россией, столкнулась с дефицитом снарядов? Почему этот дефицит влияет на ход событий, который они оценивают негативно?

Два года Украина эффективно сдерживает Россию, которая никуда не продвигается. Это несмотря на дефицит оружия, который обсуждался с партнерами. Зато Россия свой дефицит компенсировала с другими своими партнерами, например, Северной Кореей или Ираном.

Почему Украина до сих пор имеет этот дефицит при том, что ее поддерживают крупнейшие экономики мира? В то же время Россия, которая также имеет определенные дефициты, не имеет проблем с амуницией, когда ее поддерживают худшие экономики мира? Почему The Economist не говорит об этом несоответствии ВВП с одной и с другой стороны? Почему они говорят, что "все, конец, 5 – 8 месяцев"? Я напомню, что в начале войны вообще немножко другой срок называли.

Почему нельзя написать статью с началом: "Нам нравится смотреть, как крупнейшие ВВП мира не могут предоставить необходимое количество (оружия – 24 Канал), потому что это война не страны против страны, а война демократического альянса против авторитарного".

В The Times вышла статья, которая называется "Пришло время поговорить о падении Киева". Там пишут: на дворе июль 2024-го, российская армия стоит у ворот Киева. И если бы только Запад прислушался и сделал больше, когда храбрые украинцы умоляли о помощи, это могло бы кардинально изменить ситуацию.

Это абсолютно правильная и единственная формулировка вопроса. И с ней надо продолжать. Первое – заканчивайте с бюрократией, с коллективным мышлением, с нерешительностью, со своим традиционным "а давайте еще поговорим". Заканчивайте с пиаром, заканчивайте говорить: "Ну это же Россия, это же так страшно, Путин сказал, что у него есть "Циркон".

Заканчивайте с прогнозами, что через три года будем воевать с Россией. Не будете вы воевать с Россией. Потому что некому воевать. Это же фикция. Заканчивайте с тем, чтобы говорить: "Ну это же невозможно – 100 тысяч снарядов в месяц. Это Россия, Северная Корея может столько изготовить, а мы – нет. Мы не можем, это очень тяжело, это же снаряд, это же такое высокотехнологичное оружие".

Надо начинать говорить немного о другом: "Для нас важно, чтобы Россия проигрывала". Почему? Потому что нам надо вернуть глобальное право, понимание другими странами с нестабильными политическими системами, что если ты нарушаешь глобальное право, ты будешь принудительно наказан: юридически или физически.

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Кроме того, обязательно надо привлечь к ответственности военных преступников, посадить их на скамью подсудимых и соответственно провести крупные трибуналы. Почему? Потому что это будет иметь существенные психоэмоциональные воздействия на человечество в целом. Если мы этого не сделаем, то война будет единственным инструментом внешней политики.

Партнеры должны поддерживать Украину, потому что Украина в течение этих двух лет демонстрирует абсолютно фантастическую, психологическую готовность выиграть войну у того, кого они вчера яростно боялись. Кроме Украины против России воевать никто не сможет так, как это делает украинское государство.

И поэтому вывод – Украина выдержит это, но для этого партнеры должны сделать три вещи:

быстро построить дополнительное военное производство, проинвестировав его;

быстро разоружить свои склады и предоставить на поле боя все, что необходимо Украине;

эмоционально поддержать Украину. Говорить, что они в любом случае могут на нас рассчитывать, и мы это будем делать, потому что мы рядом. Мы никогда не будем бояться, потому что они не боятся этой войны.

Что сдерживает Запад в вопросе проигрыша России

Мы все стремимся к возвращению к границам 1991 года. А если посмотреть на ситуацию со стороны наших западных партнеров, они в любой момент могли предоставить такое количество оружия, чтобы мы, например, вернулись к границе 2014 года. Почему они этого не сделали – из-за страха, что мы не остановимся и пойдем дальше? Это же не будет означать поражение России или победу Украины, мы отодвинем Россию дальше. В то же время мы не имеем того оружия и не имеем его в таком количестве, чтобы хотя бы эти вопросы самостоятельно закрыть с их помощью.

Это сложнее. Это внутреннее психоэмоциональное состояние. Они не могут все еще осознать, что страна, которая действительно считалась монстром, может проиграть и ее действительно можно победить на поле боя. Даже несмотря на то, что два года это демонстрируется в Украине, они все равно не верят в это.

Хотя их риторика изменилась, они говорят, что Россия должна проиграть и так далее, но подсознательно себя сдерживают – это невозможно. Это какой-то психоаналитический комплекс. Они не могут поверить в то, что Россия, которая долгое время пугала, не является монстром, что не умеет проиграть. Это фактор, который сдерживает.

Что является проигрышем России? Это же не вопрос границ, потому что, понятно, как только будут тактические поражения России по линии фронта, это уже будет не вопрос территорий. У России начнется обвальная ситуация, и это может привести к абсолютно невоенному освобождению оккупированных территорий. Надо смотреть, как будут разворачиваться события.

Однако очевидно, что сегодня не ситуация границ 2014 или 1991 года. Ситуация выглядит совсем иначе. Россия внутренне ослаблена, хотя враг имеет большое количество ресурса на линии фронта, воюет бешеным количеством мобилизованных и тому подобное.

Однако что мы видим с точки зрения даже теракта в "Крокус Сити Холл", в Белгородской области, что мы видели после марша вагнеровцев, – внутренней силовой вертикали в России нет.

Они в ожидании. Как только что-то начнется на линии фронта, как только будет понятно, что надо заниматься перераспределением территорий, имущества в России, мы увидим внутренний огромный бунт. Именно это будет поражением России. Но в это не могут поверить западные партнеры.

Накануне краха Советского Союза они также совершенно не верили, что это произойдет. Когда он начался после августовского путча в 1991 году, они все равно не могли осознать, что СССР умер. Понятно, не до конца, как мы сегодня видим. Путин пытается реанимировать "труп" СССР.

Однако Запад тогда не верил, поскольку не прогнозировал это. Так же и сегодня, они не могут поверить, что Россия может потерять свой глобальный ореол страны-монстра. Это единственный подсознательный фактор сдерживания. Западные партнеры думают, если они (Россия – 24 Канал) не проиграют, тогда нам надо оружие на складах держать, потому что они будут понимать, что у нас на складе стоит три Patriot и не нападут на нас. Ну понимаете абсурдность этого?

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Это свидетельствует о том, что когда масштаб личности не соответствует вызову, который сегодня есть и за который эта личность должна отвечать, тогда этот вызов будет продолжаться. Потому что масштаб не соответствует, ты не готов дать ответ.

К сожалению, современные политические элиты в ряде стран не готовы дать этот ответ. Они изменили риторику, понимая, что Россия – это крайне негативный фактор, который будет существенно влиять на безопасность Европы. Но предоставить логистический ответ все еще не готовы.

Что нам для этого надо делать? Продолжать давить, объяснять, предоставлять аргументы, которые мы сейчас обсуждаем, – что нет выхода, нет компромисса, нет "переговорных столов", нет возможности договориться с Россией. Ведь это война не о территории, а о доминировании и об отсутствии либо присутствии тех или иных правил.

О визите Шмыгаля в Польшу

Премьер Украины Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву на межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска. Они будут пытаться решить противоречия в отношениях между странами. Речь идет о границе и не только?

Переговоры будут относительно наших экономических отношений, потому что сегодня это ключевой фактор, который создает спекулятивные информационные волны, в которых мы живем последние полгода. Это неплохо, когда правительства консультируются, потому что наверняка будут созданы возможности для постоянных консультаций по экономическим проблемам между нашими странами.

Однако было бы желательно все же принимать соответствующие решения немного быстрее, с учетом того, что это протесты производителей сельскохозяйственной продукции по всей Европе. Это преимущественно касается не двусторонних отношений Украина – Польша.



Шмыгаль встретился с Туском / Телеграм Шмыгаля

Мы являемся заложниками этой ситуации, потому что для нас это война, и блокада границ создает дополнительно психоэмоциональные нагрузки. Но в целом это проблема Европейской комиссии по дерегуляции рынка, дотации на этом рынке, "зеленого перехода" и тому подобное.

Надо быстрее принимать ответственные решения. Если это провоцирует последствия, которые мы видим по всей Европе, то надо объяснять и не делать так, что в двусторонних отношениях имеем сегодня проблемы, которые есть у нас с Польшей.

В то же время будем сознавать то, что в любом случае экономика – это о конкуренции, о доходах, о деньгах. Если мы хотим зайти в единое экономическое пространство Европы, то должны быть готовы к этим конкурентным, тяжелым экономическим войнам, в частности с нашими соседями.

Мы должны осознавать, что они будут протекционистски блокировать возможности Украины, поэтому это будет повышать конкуренцию на соответствующих отраслевых рынках. Однако все эти вопросы можно будет решить.

Единственное, мне бы хотелось, чтобы Польша вела себя более жестоко в отношении России. Если посол (России в Польше – 24 Канал) Сергей Андреев заявляет, что не хочет даже приходить в польский МИД, мол, кто вы такие, когда его вызывают по поводу пролета российской ракеты в воздушном пространстве Польши, на это надо жестче реагировать. Тогда это будет говорить о репутации страны, о ее готовности к жестким решениям.

Если после протестов против украинского зерна, выяснено, что Россия спокойно через границу с Беларусью отправляет большие объемы своего зерна в Европу, то надо уже и с этим работать.

Действительно ли Макрон разозлил США заявлением о войсках в Украине

Западные СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы разозлил Соединенные Штаты своими заявлениями об отправке французских войск в Украину. Затем представитель Госдепа заявил, что Макрон, конечно, союзник США, но американских войск в Украине не будет. Соответствуют ли эти слова действительности?

Не думаю, что Макрон разозлил США. Он как раз вытащил в публичное пространство дискуссию, необходимую на сегодняшнем этапе войны, – о готовности Европы к более ответственным действиям.

Президент Украины четко фиксирует, что дискуссия о национальных контингентах – продолжалась, но она по крайней мере может ускорить поставки соответствующей техники в Украину. Если вы уже готовы говорить о введении национальных контингентов, то вероятно на этом этапе войны нужно, чтобы быстрее и в большем объеме к нам шло оружие, потому что пользоваться им мы умеем самостоятельно.

Однако заявления, что Макрон кого-то разозлил, являются спекулятивными. Мне нравится позиция президента Франции. Он акцентирует на ведении более объективной дискуссии. Это означает говорить о тех рисках, которые эта война все больше и больше генерирует для Европейского Союза в целом или для стран демократии. Это неплохая дискуссия.

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Может ли это раздражать партнеров? Так союзники и партнеры для того и есть, чтобы можно было проводить с ними любую дискуссию, даже достаточно жесткую. Иначе это выглядит странно. Мол, мы союзники, но вы ничего не будете говорить. Это немного странно выглядит.

Тогда мы имеем то, что пишут уже в Великобритании: британские военные смогли бы воевать с Россией не дольше двух месяцев.

Но ведь они пишут справедливо: "без поддержки союзников". Ни одна страна Европы не могла бы воевать один на один с Россией. Потому что Россия – это милитарная страна, она еще со времен Советского Союза накапливала большое количество оружия или вывозила его из бывших советских республик к себе. Также Россия абсолютно не гуманистично относится к своему населению.

Ни одна страна, которая живет по другим принципам и по другим правилам не могла бы один на один воевать с Россией. Но альянсом точно можно воевать. Более того, альянс, который, учитывая ВВП, намного больше, мощнее и высокотехнологичнее, чем Россия, должен выиграть у России без проблем.

Надо прекратить себя накручивать, что мы так боимся Россию. Это проблема психологического состояния соответствующих лидеров. Надо принять решение: учитывая технологии, мы гораздо мощнее, то давайте выиграем эту войну. А потом будем говорить о том, кого и зачем будем бояться.