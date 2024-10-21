Украина достигла только одной цели в Курской области: анализ Foreign Affairs

На Западе проанализировали, достигла ли Украина своих целей в Курской области. Старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Джек Уотлинг назвал три возможные цели Киева.

Об этом говорится в статье Джека Уотлинга для Foreign Affairs. В Генштабе ВСУ утром сообщили, что на Курщине противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемые авиабомбы.

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Курскую карту можно разыграть во время переговоров

Чтобы начать переговоры с Россией, Киев должен быть сильным, отмечают в статье. А для этого надо стабилизировать фронт. Кроме этого, у Украины должны быть реальные рычаги влияния на россиян. Операция ВСУ в Курской области относится именно к таким.

"Неожиданно 6 августа украинские войска прорвались через границу в Курскую область России, быстро преодолев слабую российскую оборону, чтобы захватить кусок российской территории и зажать часть российских сил к югу от реки Сейм", – описал события старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил.

По мнению Джека Уотлинга, Киев хотел достичь трех целей. Во-первых, надо было продемонстрировать партнерам, что траектория войны не определена наперед и что Украина может проводить успешные наступательные операции. Во-вторых, Украина хотела "отвлечь российские ресурсы от Донбасса", а в-третьих – рассматривала удержание российской территории как полезный козырь в случае начала переговоров.

Первая цель была в значительной степени успешной. Вторая – нет. Успех третьей будет зависеть от того, сможет ли Украина удержать российскую территорию. Учитывая то, что операция требовала от Украины лишения собственных сил на Донбассе резервов, она была связана с высокой степенью риска, и не ясно, сможет ли Киев удержать то, что он захватил. Тем не менее, потребность в рычагах влияния остается,

– говорится в статье.

Бои в Курской области: смотрите на карте

Интересно! Военные Северной Кореи, которых россияне отправили на Курщину, сбежали с позиций. Но их разыскали и задействуют во время штурмов против ВСУ.