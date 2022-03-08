Украина импортирует из Европы по 9 миллионов кубометров газа в сутки
Источник:фейсбук Сергея Макогона
В Украине работают над усилением ее энергетической безопасности. Ежесуточно из Европы импортируют по 9 миллионов кубометров газа.
Больше всего газа импортируют из Венгрии. Об этом рассказал директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
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Ежедневно из Европы импортируют 9 миллионов кубометров газа
Макогон отметил, что с начала 2022 года в Украину импортировали около 500 миллионов кубометров газа.
В настоящее время ежедневно импортируется почти 9 миллионов кубометров газа,
– добавил чиновник.
Голубое топливо импортируют из следующих стран:
- Венгрия – 49%;
- Словакия – 29%;
- Польша – 22%.
Макогон напомнил, что за последние полгода Оператор ГТС Украины почти вдвое увеличил объем гарантированных мощностей в Украину – с 27 миллионов кубометров до почти 54 миллионов кубометров. Работа над усилением энергетической безопасности нашей страны продолжается.
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