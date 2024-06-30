Нельзя сравнивать, – Зеленский об использовании дальнобойных дронов и ракет

Украина использует дальнобойные дроны для того, чтобы атаковать врага. Президент прокомментировал успешность этих операций и определенные нюансы.

Владимир Зеленский прокомментировал успешное использование дальнобойных беспилотников для ударов по территории России. Он ответил, можно ли с помощью дронов устранить дефицит ракет.

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Нельзя сравнивать дроны и ракеты

По словам Зеленского, есть разные задачи по применению и поражению. В то же время он отметил, что Украине удалось увеличили производство и дальнобойность дронов. В частности, есть сегодня дроны с дальностью 1200 и более 1300 километров, но это все еще дроны и их мощность меньше, чем у ракеты.

У россиян также есть "Шахеды" и мы научились их сбивать и большинство из них мы сбиваем и не тратим уже сегодня ракеты против дронов. Мы тратим мобилизационные огневые группы. Иногда используем некоторые ракеты. Мы научились, как с этим бороться. Так же и россияне,

– отметил президент.

Зеленский также отметил, что невозможно мощность и скорость удара дрона сравнить с мощностью удара ракеты.

Все должны включиться

Президент Украины также рассказал, что мы в любом случае развиваем нашу ракетную индустрию. Он выразил уверенность, что у нас будет в этом направлении развитие и успех, но война продолжается сегодня. Кроме этого, Россия со своими мощностями и деньгами использует дроны не своего производства, а иранские "Шахэды".

И все партнеры знают, где производятся эти "Шахеды". Почему мы не делаем из этого выводы? Почему мы даем производить эти "Шахеды" и ими убивать наших людей. Так же как и ракеты,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что в каждой ракете, которая бьет по нашей территории, убивает наших людей и разрушает нашу инфраструктуру, есть элементы от партнеров.

По словам Зеленского, нужно, чтобы все включились и не давали России производить дроны, не давали элементы, детали к ракетам и не давали возможности этого обходить.