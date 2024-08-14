Украина отправила в бой на Донбассе более 30 собак-роботов в камуфляже, – Bild

Недавно стало известно, что Силы обороны применяют на фронте собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance. Известно, что в распоряжении ВСУ есть более 30 таких дронов.

В издании отметили, что собаки-роботы компактные, прочные и маневренные, все управление осуществляется оператором. С их помощью украинские военные могут проникнуть туда, куда не может воздушный дрон.

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На что способны роботы-собаки

Роботы-собаки могут проникать внутрь зданий или российских окопов. Также они оснащены видеокамерой, что позволяет разведывать окрестности, выявлять мины-ловушки и следить за передвижением российских военных. Все это в совокупности значительно снижает риски для украинских разведчиков.

По информации издания сейчас на фронте используются более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Собаки-роботы могут передвигать по фронту со скоростью до 15 километров в час, а их радиус действия составляет 3,5 километра. Заряда аккумулятора им хватает на 5 часов непрерывного пользования.

Стоимость роботов-собак зависит от модификации и варьируется от 4 до 8 тысяч евро. По словам главы компании Brit Alliance Кайла Торберна, использование роботов-собак не только повышает эффективность ведения боевых действий, но и укрепляет "моральный дух армии".