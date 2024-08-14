У виданні зауважили, що собаки-роботи компактні, міцні та маневрові, усе керування здійснюється оператором. З їх допомогою українські військові можуть проникнути туди, куди не може повітряний дрон.

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На що здатні роботи-собаки

Роботи-собаки можуть проникати усередину будівель чи російських окопів. Також вони оснащені відеокамерою, що дозволяє розвідувати околиці, виявляти міни-пастки та слідкувати за пересуванням російських військових. Усе це в сукупності значно знижує ризики для українських розвідників.

За інформацією видання наразі на фронті використовуються понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити. Собаки-роботи можуть пересувати по фронту зі швидкістю до 15 кілометрів на годину, а їх радіус дії становить 3,5 кілометра. Заряду акумулятора їм вистачає на 5 годин безперервного користування.

Вартість роботів-собак залежить від модифікації і варіюється від 4 до 8 тисяч євро. За словами очільника компанії Brit Alliance Кайла Торберна, використання роботів-собак не лише підвищує ефективність ведення бойових дій, а й зміцнює "моральний дух армії".