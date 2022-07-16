Украина из HIMARS ранила несколько российских командующих, один – в критическом состоянии, – ISW

Украинцы уже продемонстрировали свое мастерство в управлении HIMARS. Именно благодаря американской реактивной системе залпового огня удалось ликвидировать или ранить четырех заместителей командира дивизии.

Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны.

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Речь идет о заместителях командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии:

полковника Сергея Кузьминова,

полковника Андрея Васильева,

полковника Максима Кудрина.

В то же время, еще 12 июля Украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что один неуказанный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии остается в тяжелом состоянии.

Оккупанты выходят из оперативной паузы,

Как допустили специалисты, российские войска, вероятно, выходят из оперативной паузы, начиная наземные наступления на:

на севере Славянска,

юго-восточнее Северского,

вокруг Бахмута,

юго-западнее города Донецка.

Российские войска продолжали оборонять занятые позиции на харьковском направлении, чтобы не допустить продвижение украинских войск к российской границе в Харьковской области,

– добавили исследователи.

Враг потерпел поражение на трех направлениях

Как сообщили в Генштабе ВСУ , род точным огнем украинских воинов вражеские попытки штурма захлебнулись в направлениях:

Доломитное – Новолуганское,

Доломитное – Семигорье,

Роты – Вершина.

Противник отошел.

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