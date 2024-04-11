Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, прокомментировал это 24 Каналу, отметив, что беспилотник может уничтожать цели на очень большой скорости, при этом находиться на малой высоте. Он добавил, что это свидетельствует о том, что беспилотник выполняет свою задачу очень качественно.
Смотрите также Абсолютно законная цель: Черник развеял чушь пропаганды об ударе по заводу "Шахедов"
"Управление беспилотником на такой скорости очень сложное, но выполнено качественно и успешно", – сказал военный эксперт.
Особенность Ram X
Он отметил, что сейчас у Сил обороны появился очень мощный беспилотник Ram X, производство которого надо увеличивать. Стоит также сосредоточить особое внимание на обучении операторов беспилотников, потому что от этого также многое зависит.
Оператор беспилотника – это практически пилот, который удаленно выполняет боевую задачу. Это очень сложно, однако мы видим их качественную работу,
– объяснил Свитан.
Российские РЭБ – это радиосистема, которая в радиочастотном диапазоне светится очень ярко. Понять, что начала работать радиоэлектронная борьба, или определить ее расположение – очень легко, но приблизиться к ней сложно. Система РЭБ глушит все сигналы управления.
Но видим как наш беспилотник (Ram X – 24 Канал) прорвался через систему радиоэлектронной борьбы и поразил сам механизм РЭБ. Это говорит о том, что этот беспилотник почти совершенен,
– подытожил Роман Свитан.
Работа украинских беспилотников: коротко
- Чтобы поддержать Украину в войне против российской агрессии, американская компания Skydio отправила сотни своих беспилотников в Украину, но они оказались неэффективными по сравнению с украинскими. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил успех украинских беспилотников, отметив, что на качественное производство влияет конкуренция между компаниями и обратная связь от тех, кто применяет эти дроны.
- В ночь на 7 апреля дроны снова атаковали Белгородскую область. Оккупанты жаловались на нападение беспилотников и сообщили о пожарах и повреждениях. В частности, два населенных пункта Белгородской области оказались под атакой дронов.
- Беспилотники 9 апреля совершили нападение на российский город Борисоглебск. Пострадал местный учебный авиационный центр. За атакой на этот военный объект стоит Главное управление разведки. Отчитываются о значительных разрушениях здания.