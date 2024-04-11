Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, прокоментував це 24 Каналу, зазначивши, що безпілотник може знищувати цілі на дуже великій швидкості, при цьому перебувати на малій висоті. Він додав, що це свідчить про те, що безпілотник виконує своє завдання дуже якісно.

Дивіться також Абсолютно законна ціль: Черник розвіяв нісенітниці пропаганди про удар по заводу "Шахедів"

"Управління безпілотником на такій швидкості дуже складне, але виконано якісно та успішно", – сказав військовий експерт.

Особливість Ram X

Він зауважив, що зараз у Сил оборони з'явився дуже потужний безпілотник Ram X, виробництво якого треба збільшувати. Варто також зосередити особливу увагу на навчанні операторів безпілотників, бо від цього також багато що залежить.

Оператор безпілотника – це практично пілот, який віддалено виконує бойове завдання. Це дуже складно, а проте ми бачимо їхню якісну роботу,

– пояснив Світан.

Російські РЕБ – це радіосистема, яка в радіочастотному діапазоні світиться дуже яскраво. Зрозуміти, що почала працювати радіоелектронна боротьба, чи визначити її розташування – дуже легко, але наблизитись до неї складно. Система РЕБ глушить всі сигнали управління.

Але бачимо як наш безпілотник (Ram X – 24 Канал) прорвався через систему радіоелектронної боротьби та вразив сам механізм РЕБ. Це говорить про те, що цей безпілотник майже досконалий,

– підсумував Роман Світан.

Робота українських безпілотників: коротко