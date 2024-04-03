Однак підприємство, де збирають ворожі дрони – це абсолютно легальна військова ціль. Про це у зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Цей завод був розташований за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Цікаво Були у розробці з 2016 року: Україна запустила серійне виробництво аналога "Шахеда"

Бомбардування ворожої території

Черник зазначив, що ниття росіян про те, що це був терористичний удар – це "жахлива гра з жахливими обличчями". Він навів історичні паралелі, що злам у Другій світовій війні стався тоді, коли британці й американці спільно бомбардували німецьку територію.

Бомбардували, підкреслюю, абсолютно все. Не тільки воєнні заводи, які виробляли боєприпаси, а й мирні міста. До сьогодні ж ніхто ні в який спосіб за жодною конвенцією, за жодним документом ООН тощо, ці бомбардування не засудив і не міг засудити,

– зауважив військовий експерт.

Український дрон

За словами полковника запасу ЗСУ, зважаючи на той дрон, що видно на відео, цей БпЛА схожий на літак. Схоже, йому збільшили бойову частину, тож тепер він ще потужніший, ніж той самий Шахед. Він пройшов системи ППО, а отже наразі ми перемагаємо в битві інтелектів.

"За березень місяць підтверджено, що кількість ударів наших fpv-дронів на лінії боєзіткнення щонайменше втричі більше, ніж ударів з боку ворога", – наголосив Черник.

Інші теми, які проаналізував Черник