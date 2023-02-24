Я хотел бы, чтобы Израиль был не медиатором, а избрал сторону, – Зеленский
Израиль пока не определился, кого поддерживать в войне России и Украины и будет ли вообще кого поддерживать. Зеленский не представляет, чтобы государство, являющееся объектом постоянных атак, поддерживало Россию.
Свои надежды он выразил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения, сообщает – 24 Канал. Владимир Зеленский хочет, чтобы Израиль стал на сторону Украины
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Украина ожидает поддержки Израиля
Владимир Зеленьский рассказал, что он долгое время хотел ощутить поддержку не только от населения Израиля, которое очень мощное, но и от политикума и разных структур. Он отметил, что Украина имела прекрасные исторические отношения с этой страной, а также рассказал о ряде встреч, которые проходили в разное время.
"У нас было много разговоров на разных уровнях с разным руководством, публичных и непубличных, в разных форматах и на разных территориях. Было сложно изменить позицию из-за непростой ситуации Израиля с Россией, Ираном и Сирией", – сказал Зеленский.
Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Глава государства подчеркнул, что не представляет, как Израиль может поддерживать войну, поскольку это государство, десятки лет находящееся в войне.
Я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они избрали сторону,
– сказал Зеленский.
Владимир Зеленский решил не отвечать на некоторые вопросы во время пресс-конференции относительно сотрудничества с Израилем, чтобы не "подставлять начавшиеся отношения Украины и Израиля".
Украина усиливает сотрудничество с Израилем: что известно
- О потеплении между Украиной и Израилем свидетельствует недавний визит в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна.
- В ходе визита, Израиль пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе. Она может поступить через 3 – 6 месяца.
- Позже появилась новость, что Израиль также может предоставить системы ПВО и ПРО. Вероятно, речь идет о системе "Железный купол".
- Израильская система, информирующая о воздушной угрозе, может вычислять траекторию полета ракеты и включать сигнал тревоги только в том месте, куда она действительно направляется. Эту систему планируют тестировать в Киеве.