Я хотел бы, чтобы Израиль был не медиатором, а избрал сторону, – Зеленский

Израиль пока не определился, кого поддерживать в войне России и Украины и будет ли вообще кого поддерживать. Зеленский не представляет, чтобы государство, являющееся объектом постоянных атак, поддерживало Россию.

Свои надежды он выразил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения, сообщает – 24 Канал. Владимир Зеленский хочет, чтобы Израиль стал на сторону Украины

Читайте также Премьер Израиля Нетаньяху может в ближайшее время приехать в Украину, – СМИ

Украина ожидает поддержки Израиля

Владимир Зеленьский рассказал, что он долгое время хотел ощутить поддержку не только от населения Израиля, которое очень мощное, но и от политикума и разных структур. Он отметил, что Украина имела прекрасные исторические отношения с этой страной, а также рассказал о ряде встреч, которые проходили в разное время.

"У нас было много разговоров на разных уровнях с разным руководством, публичных и непубличных, в разных форматах и на разных территориях. Было сложно изменить позицию из-за непростой ситуации Израиля с Россией, Ираном и Сирией", – сказал Зеленский.

Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Глава государства подчеркнул, что не представляет, как Израиль может поддерживать войну, поскольку это государство, десятки лет находящееся в войне.

Я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они избрали сторону,

– сказал Зеленский.

Владимир Зеленский решил не отвечать на некоторые вопросы во время пресс-конференции относительно сотрудничества с Израилем, чтобы не "подставлять начавшиеся отношения Украины и Израиля".

Украина усиливает сотрудничество с Израилем: что известно