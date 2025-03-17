Украина экстрадировала гражданина Германии, который был в рядах ВСУ: его подозревают в изнасиловании

Гражданин Германии воевал в рядах ВСУ, однако там он подозревается в изнасиловании. Украина экстрадировала его обратно в Германию.

Запрос на экстрадицию Украина получила еще в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о немецком подозреваемом преступнике в рядах ВСУ

Гражданина Германии, который воевал в рядах ВСУ, экстрадировали на родину, где его подозревают в совершении изнасилования. Информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным BBC, мужчина пересек украинско-польскую границу 17 марта. Запрос на его выдачу Германия направила еще в 2023 году. Его подозревают в изнасиловании, хранении и распространении материалов сексуального насилия, включая случаи в отношении детей.

Передача подозреваемого задержалась из-за необходимости проведения экстрадиционной проверки. Это предусматривало анализ всех обстоятельств, которые могли повлиять на процедуру. В частности, ожидали решения воинской части о расторжении контракта и характеристику военнослужащего, объяснил источник Общественного.