Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украина экстрадировала гражданина Германии, который был в рядах ВСУ: его подозревают в изнасиловании
17 марта, 14:03
1

Украина экстрадировала гражданина Германии, который был в рядах ВСУ: его подозревают в изнасиловании

Сергей Попович
Основні тези
  • Украина экстрадировала гражданина Германии, воевавшего в ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и других преступлениях.
  • Экстрадиция была задержана из-за необходимости проведения проверки, включая ожидание решения воинской части о расторжении контракта.
  • Мужчина пересек украинско-польскую границу 17 марта, а запрос на экстрадицию был направлен Германией в 2023 году.

Гражданин Германии воевал в рядах ВСУ, однако там он подозревается в изнасиловании. Украина экстрадировала его обратно в Германию.

Запрос на экстрадицию Украина получила еще в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Бербок анонсировала "историческое" решение Германии о европейской безопасности и помощи Украине

Что известно о немецком подозреваемом преступнике в рядах ВСУ

Гражданина Германии, который воевал в рядах ВСУ, экстрадировали на родину, где его подозревают в совершении изнасилования. Информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным BBC, мужчина пересек украинско-польскую границу 17 марта. Запрос на его выдачу Германия направила еще в 2023 году. Его подозревают в изнасиловании, хранении и распространении материалов сексуального насилия, включая случаи в отношении детей.

Передача подозреваемого задержалась из-за необходимости проведения экстрадиционной проверки. Это предусматривало анализ всех обстоятельств, которые могли повлиять на процедуру. В частности, ожидали решения воинской части о расторжении контракта и характеристику военнослужащего, объяснил источник Общественного.