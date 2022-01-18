Украина – это не конечная цель, – Каспаров о намерениях Путина
Источник:24 канал
Владимир Путин пытается показать всему миру, что России не сможет противостоять никто. Использует в этой войне и Украину. Однако она – не конечная цель президента России.
Об этом известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров рассказал в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он отметил, что для Путина Украина – это отвратительное детище белорусских договоренностей.
К теме Кто сказал, что у Путина есть здравый смысл, – Каспаров объяснил ультиматумы Москвы
В частности, независимая Украина для него предусматривает такую опасность, что с этим он готов бороться.
Украина – это не конечная цель. Все равно есть другие возможности. Не будем забывать о русскоязычном сообществе в Нарве (город в Эстонии – 24 канал).
По его словам, не стоит верить тем, кто уверяет, что Путин никогда не будет рисковать нападать на страну НАТО.
"Список того, что Путин "никогда не сделает" – он уже бесконечен. Пора перестать говорить о том, что он этого не сделает. Будем считать, что он может это сделать и к этому готовимся", – подытожил Каспаров.
Интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Цели Путина
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что злые намерения Путина направлены не только против Украины.
- Кулеба считает, что российский президент хочет унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.
- Москва пытается это сделать, действуя за спинами европейцев, в частности – французов.